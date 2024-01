Pioli: “Guardie e ladri? A me piaceva molto giocare a nascondino da piccolo e poi fare tana libera tutti”

“Guardie e ladri, cacciatori e lepre… E voi?“. Negli ultimi giorni stanno facendo molto parlare le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel post-partita di Juventus-Sassuolo, dove i bianconeri si sono imposti per 3-0 continuano la rincorsa all’Inter. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così risposto alla domanda: “A me piaceva molto giocare a nascondino da piccolo e poi fare tana libera tutti”.

Foto: sito Milan