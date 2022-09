Pioli: “Guardare la classifica ora serve a poco. Origi? Abbiamo deciso di non forzare”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro la Sampdoria: “Siamo ancora all’inizio del campionato, guardare la classifica adesso serve a poco. La Samp ha fatto prestazioni molto generose, vibranti, troviamo sicuramente un’avversaria di tutto rispetto. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso, fare le prestazioni migliori possibili e rimanere su alti livelli”. Infine, ha parlato di Divock Origi: “Abbiamo preso un centravanti forte con determinate caratteristiche, doveva essere della partita ma non si sente ancora in condizioni ottimali, per questo abbiamo deciso di non forzare”

Foto: sito Milan