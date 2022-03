Nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Empoli, Pioli ha parlato anche di Giroud, protagonista nel successo di Napoli: “Di Olivier mi piace tutto, come gioca, come lavora per la squadra, come difende, come pressa e come attacca la profondità. Mi piace poi anche la persona che è, un professionista fantastico con cui mi piace lavorare”.

FOTO: Twitter Milan