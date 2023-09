Pioli: “Giroud sta molto bene, ci sarà modo di gestirlo. I nuovi? Giudizio positivo”

Milan ed Hellas Verona si affrontano domani alle 15.00 a San Siro. Queste le parole di Pioli in conferenza stampa:

“Giroud? Sta molto bene, è importante per la squadra e va gestito. Ci sarà modo di gestirlo bene, non ha problemi fisici ed è in ottime condizioni. I nuovi? Giudizio molto positivo. Sono ragazzi che hanno qualità, disponibilità, che si sono aggregati bene: il tempo di inserimento è finito per cause maggiori, ma non è finito del tutto perché in tanti vengono da altri campionati. Sono già pronti per dare il proprio contributo. Domani per noi c’è solo il Verona: è una squadra intensa, aggressiva e siamo preparati a questo. È importante tornare a fare tre punti“.

Foto: sito ufficiale Milan