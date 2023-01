Pioli: “Giroud sta bene, si sta sacrificando molto. Leao? Con lui non parlo di contratti ma di campo”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: “La Roma è una squadra forte e ben strutturata, completa. Abbina una buona costruzione di gioco a fisicità. Una squadra che ha battuto l’Inter a San Siro e che rispetteremo tanto. Poi ci siamo noi con tutta la nostra volontà. Torniamo a San Siro dopo 50 giorni e lo faremo con entusiasmo ed energia”.

Un bollettino medico e la condizione di De Ketelaere: “Domani saremo gli stessi di Salerno, spero di recuperare qualcuno in vista della partita di Coppa Italia. Charles sta bene, pronto dal punto di vista fisico e mentale. Ci faccio grande affidamento”.

Sul non riuscire a chiudere le partite: “Possiamo fare meglio, sappiamo quanto sia importante sbloccare le partite, siamo tra le squadre che segnano di più ad inizio gara, continuo a pensare che sia importante continuare a creare tante occasioni da gol. Per la qualità dei miei giocatori qualche gol in più bisogna pur segnarlo”.

Su Giroud chiamato agli straordinari: “Sta molto bene mentalmente e fisicamente. Nell’immediato non vedo difficoltà. Le prossime 8 settimane saranno impegnative, ci sarà bisogno di giocatori pronti e sto vedendo atteggiamenti positivi da parte dei miei giocatori. Affronteremo le prossime tappe con concentrazione ma sempre con attenzione sulla prossima, vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni che ci aspettano”.

Cosa serve a Leao per diventare un campione? “Giocare tutte le partite come ha giocato a Salerno. Ha giocato una partite intensa, completa, di qualità e di un atteggiamento che gli ha permesso di rimanere in partita per tutti e 95 i minuti, con la palla e senza palla. I passi in avanti di Rafa sono stati tanti, credo che abbia capito cosa gli serve per essere determinante e cosa gli serve per esserlo con continuità. Periodo caldissimo perché deve continuare a giocare bene. Per il rinnovo non dovete chiedere a me ma ad altre persone. Col ragazzo non parliamo del contratto, parliamo del campo, parliamo della partita di domani. Sa che deve continuare così, ha le capacità per essere determinante in tutte le partite”.”.

Foto: twitter Milan