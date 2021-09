Pioli: “Giroud non ci sarà. Ibra e Kessie? Stanno bene”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa rossonera in vista della sfida di domani contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

Sulla gara con la Lazio

“Sulla carta sarà una partita fra due squadre di qualità, che cercando sempre il gioco offensivo. Sarà una sfida spettacolare, la Lazio è fortissima ed è partita bene. Anche noi però stiamo bene e vogliamo continuare a vincere”.

Il punto sulla squadra

“Peccato per l’infortunio di Krunic, speravo di avere tutti i giocatori a disposizione per questo tour de force. Non ci sarà neanche Giroud, ora sta bene ma adesso è fermo da due settimane. Ibra e Kessie? Stanno bene e sono disponibili per giocare domani”.

Su Ibrahimovic

“È un grande, sa benissimo quali sono le sue condizioni e sa che 4 mesi lontano dai campi sono tanti. Ha lavorato da mattina a sera per recuperare da questo infortunio. Adesso sta bene, nessuno del Milan può giocare tutte e 7 le partite che ci aspettano nei prossimi 21 giorni. Non è ancora al meglio, ovviamente va gestito. Mi auguro che possa avere la continuità che gli è mancata lo scorso anno”.

Su Tonali

“La sua crescita è sotto gli occhi di tutti. È un centrocampista completo, sa benissimo che c’è grande concorrenza in squadra quest’anno”.

