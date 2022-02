Pioli: “Giroud è un giocatore che sa come si vincono queste gare. Fioretto? Non fumerò il mio sigaro per un mese”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha analizzato altre situazioni nel post partita del derby vinto contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Giroud è stato un acquisto super, un giocatore abituato a vincere e che sa come si giocano certe gare. Vincere alla lunga vuol dire avere grande atteggiamento come Maignan, Kjaer, Giroud, Ibra… Serve ad alzare il livello di maturità e atteggiamenti. Dal punto di vista delle volontà sono ragazzi che non mollano e lavorano ogni giorno per migliorare”.

Sui cambi a disposizione e Leao: “Ibra e Rebic sono risorse importanti, mi auguro di averli a disposizione il prima possibile. Rafa secondo me nel primo tempo poteva stare un po’ più aperto, si è un po’ innervosito. Nel secondo tempo si è mosso meglio e lo abbiamo cercato meglio ed è stato più incisivo come può esserlo un calciatore con le sue qualità”.

Su Brahim Diaz: “Avere giocatori con caratteristiche diverse è un vantaggio per me. Brahim, e vale per tutti i giocatori, conta la qualità dei minuti e non la quantità. Brahim sperava ovviamente di partire dall’inizio, l’importante è mantenere questo atteggiamento di disponibilità”.

Sul fioretto: “È banalissimo: non fumerò per un mese il mio sigaro toscano. Forse mi farà anche bene”.

Foto: Twitter Milan