Pioli: “Giornata di scontri diretti? Abbiamo pensato solo al Genoa. Mandzukic non ha ancora i 90 minuti”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa da Milanello per presentare Milan-Genoa, in programma domani alle ore 12.30. Queste le parole del tecnico rossonero.

Su Leao e Mandzukic, che si alterneranno per rimpiazzare lo squalificato Ibra: “Sicuramente sono molto contento che Mario stia bene, ha fatto una buonissima settimana di allenamento. Non ha i 90 minuti nelle gambe ma ci può dare presenza in area e si sa muovere molto bene. Rafa ci deve dare più profondità dando pochi punti di riferimento alla difesa avversaria”.

Sul gesto dell’attaccante croato: “Mario ha sofferto tantissimi il fatto di non essere a disposizione nei mesi scorsi, è arrivato con un grande entusiasmo e grande volontà. Sulle sue qualità morali e tecniche non ho mai avuto dubbi e il gesto che ha compiuto ha un grande valore. Ci aiuterà da qui alla fine”.

Se sia una giornata decisiva considerando gli scontri diretti tra le altre concorrenti: “Domani c’è Milan-Genoa e noi abbiamo pensato e preparato solo la nostra gara e siamo concentrati su quello e dobbiamo interpretarla con grande attenzione per tutti i 95 minuti”.

Su Donnarumma: “Io parlo costantemente con i miei giocatori, ad inizio settimana abbiamo parlato della scorsa partita e a metà di questa settimana alla prossima. Siamo concentrati solo sul campo. Sulle altre situazioni ho la fortuna di avere una società alle spalle molto attenta a tutte le soluzioni e prospettive, credo che Maldini abbia parlato chiaramente prima del match con il Parma. Vedo tutti molto concentrati, all’esterno si preferisce parlare di altro ma non qui a Milanello”.

Foto: Twitter Milan