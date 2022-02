Pioli: “Giocati 45′ su 90′ per perdite di tempo. Non è corretto”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato al termine della gara pareggiata con l’Udinese a Milan TV: “La nostra prestazione ad inizio ripresa non era quello che volevamo fare. Si può vincere 1-0 anche senza brillare. Stiamo facendo meno bene del solito. Non è possibile anche che il tempo effettivo sia stato solo di un tempo praticamente. Non si può giocare così poco, non è corretto. È troppo poco giocare 45′ su una partita da 90′. Se uno fischia meno, i giocatori si alzano subito e non restano a terra a perdere tempo”.

FOTO: Sito Milan