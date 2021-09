Pioli: “Gara non decisiva ma molto importante. Kjaer? Era inutile rischiarlo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di San Siro contro l’Atletico Madrid:

Sulla formazione

“Kjaer non è al 100%, inutile rischiarlo, puntiamo ad averlo per domenica. A centrocampo ho tre uomini, stanno tutti bene e possiamo modificare anche le scelte a gara in corso”.

Gara decisiva?

“Avendo perso la prima, ovviamente stasera sarebbe molto importante fare risultato. Non può però essere decisiva, perché mancano ancora 12 punti, ma è indubbiamente importante”.