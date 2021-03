Pioli: “Funerale? Ci sta un calo quando giochi così tanto, adesso dobbiamo dare continuità”

Stefano Pioli, ha parlato in conferenza alla vigilia di Milan-Udinese dalla sala stampa di Milanello per presentare la partita: “Quello che conta è che domani abbiamo una gara importante contro una squadra che ha creato difficoltà a noi e a tante altre, dobbiamo mettere in campo una grande prestazione. Funerale? Abbiamo la possibilità di dimostrare che la cosa straordinaria sono state quelle due settimane. E’ stata una sorpresa, ma ci può stare un calo quando giochi così tanto. Ora dobbiamo dimostrare di essere ancora quella squadra straordinaria. Non pensiamo più al passato, sarà determinante quello che riusciremo da fare da oggi in poi. Adesso rispetto agli anni passati anche gli avversari ci vedono come un’entità diversa e ci spingono a partite più complicate e attente”.

Su Romagnoli: “Le partite sono tutte importanti ma anche diverse, per me poter scegliere è una grande fortuna. Solo domani mattina proveremo l’undici titolari, sceglieremo la squadra più adatta e i migliori giocatori. Solo voi parlate di bocciature, per me sono semplici scelte. Io ho parlato con lui. Non sempre si possono avere le stesse idee, ma l’importante è il rispetto”

Su Leao: “Fino a qualche giornata fa parlavamo di un Leao migliorato e dentro la partita. Sono soddisfatto di Leao, domani partirà dall’inizio. Non va coccolato, perché dal punto di vista mentale è pronto, è cresciuto tanto”.

Foto: sito Milan