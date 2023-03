Pioli: “Fiorentina ha fatto meglio di noi, ma non perché pensavamo al Tottenham”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 sul campo della Fiorentina: “Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante, ma la Fiorentina soprattutto nel primo tempo ha fatto meglio di noi per qualità ed energia. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma il primo tempo no e questo ha penalizzato la nostra prestazione. “Abbiamo corso tanto ma non bene e non gli abbiamo pressati bene. Questo ci ha penalizzato nella partita e soprattutto nel primo tempo”. E sulla dedica in avvio a Davide Astori: “Per me intimamente è sempre una partita particolare. Il pubblico di Firenze sa tutto quello che è successo e quanto era bello Davide”.

Poi ha proseguito parlando della sfida di martedì contro il Tottenham: “Oggi la Fiorentina ha giocato meglio di noi, ma non perché pensavamo già al Tottenham. Dovevamo fare tante cose meglio, ma non ci siamo riusciti. Uno stop che non ci voleva, oggi non abbiamo messo in campo la prestazione vista contro l’Atalanta. Perché dobbiamo aspettarci un Milan diverso? Sarà una partita diversa e per quella non conta la prestazione di stasera. Le due squadre giocheranno al massimo, è importante per entrambe e il Milan sarà pronto. Se ho già in mente la squadra per Londra? Più o meno sì, poi vedremo come stanno i giocatori. Vedremo come staranno Bennacer, Diaz e altri, ma chiunque giocherà sarà pronto. Sarà una partita diversa per tante cose e ci prepareremo al meglio”.

Infine, sulla prestazione di De Ketelaere: “Ha fatto delle buone cose, ma quando la fase offensiva non è così propositiva anche per gli attaccanti diventa difficile trovare spazio per le giocate. Tutta la squadra poteva fare meglio per superare la loro pressione”.

Foto: sito ufficiale Milan