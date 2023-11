Pioli: “Fino al loro secondo gol abbiamo fatto la partita. Tutti questi infortuni mi preoccupano”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-1 contro il Borussia Dortmund: “E’ stata una serata molto negativa. Abbiamo perso una partita dove non siamo stati capaci di portare l’inerzia dalla nostra parte. Il rigore non ha aiutato. Fino al 2-1 loro abbiamo fatto una partita giusta. Tolti gli episodi, abbiamo fatto noi la partita, però a certi livelli bisogna sfruttare le occasioni”.

Sulle situazioni offensive: “C’è stata meno qualità, ma non perchè non siamo riusciti a creare, perchè abbiamo prodotto più dei nostri avversari, ma non abbiamo sfruttato ciò. Abbiamo favorito una squadra spietata nelle ripartenze. Quando il livello è così alto, ogni errore è pagato”. Sulle aspettative: “Siamo aprtiti bene, poi diventa difficile. Non possiamo dire di non essere partiti bene, fino al secondo gol abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, poi abbiam fatto fatica a reagire”.

Sugli infortuni: “Mi preoccupa. Abbiamo tanti infortuni nello stesso reparto. Stiamo lavorando al meglio per cercare di superare questo momento che è molto delicato. Ora passare il turno non dipende più da noi, però dobbiamo fare una grande partita contro il Newcastle”.

Sull’errore di Giroud: “Ci ho parlato, l’ho visto scosso. Non è stata la sua miglior serata”.

Foto: sito ufficiale Milan