Pioli: “Fino a quando sarò qui, significa che il Milan ha fiducia in me”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 sul Sassuolo: “Abbiamo fatto bene, chiaramente si può e bisogna trovare continuità in tutta la gara che ci consenta di tenere uno standard più alto, ma i ragazzi sono stati determinati e attenti. Il Sassuolo ha qualità per fare male in qualsiasi momento, abbiamo concesso il giusto. Il gruppo non si è mai arreso alla difficoltà“, ha detto Pioli a Sky Sport dopo Milan-Sassuolo.

Ancora Pioli: “L’abbraccio sotto la curva? Io ho un gruppo molto responsabile, quattro anni fa ero un tormento per loro, mentre adesso li lascio molto liberi, perché hanno un grande senso di appartenenza e di rispetto verso l’allenatore, il club, i tifosi. Mi defilo un po’ di più, perché so che loro trovano sempre il modo per fare il massimo“.

“Io credo che fin quando sarò qui significa che il club ha fiducia nel mio operato e che posso essere l’allenatore migliore per questa squadra. Dopodiché, non sono più un ragazzino, in un club come il Milan quando non vinci diventa un problema. Ma questo discorso non è mai entrato nella mia testa. Cercheremo di fare meglio nel 2024, nel 2023 non è andato tutto come volevamo, ma abbiamo grande potenziale“.

Sui fischi a Leao: “Erano fischi d’affetto… Ci si aspettano sempre partite di un certo livello, ancora non è nelle condizioni migliori. Oggi ha vinto qualche duello in meno, ma è sempre un punto di riferimento per la nostra fase offensiva. Aveva anche segnato, ma purtroppo era fuorigioco. Ma è giusto aspettarsi da lui prestazioni di alto livello“.

Ancora sulla sua posizione: “Lavoro con un gruppo fantastico, ho sempre avuto la fiducia del club. Non sono tante le situazioni, tolti Gasperini e Allegri, in cui si rimane ad alto livello nello stesso club per tanti anni. Contano i risultati. Anche al Liverpool c’è uno dei migliori allenatori del mondo, ma l’anno scorso non è nemmeno arrivato nelle prime sei. Io sono il primo a dire che possiamo fare di più. Sono deluso solo quando non riesco a trasformare il potenziale della squadra nei risultati“.

Foto: sito ufficiale Milan