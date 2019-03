Pioli: “Europa? Non l’abbiamo persa oggi, ora due mesi decisivi. Su Chiesa e il mio rinnovo…”

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni: “Non credo che stasera ci sia costata l’Europa. Abbiamo fatto troppi pochi punti per la qualità delle nostre prestazioni nel girone d’andata, ora non è il momento di guardare la classifica; adesso arrivano partite fondamentali per la stagione. Chiesa? Ha avuto un risentimento addominale. Lui è un ragazzo generoso, ha passione per questa squadra e per questi colori e quando non riesce a dare il proprio contributo soffre. Il mio rinnovo? Sono 9 mesi che sono a scadenza, sono tranquillissimo. Ho investito molto sul mio lavoro, ho comunicato alla mia famiglia che allenerò fino a 65 anni, dove lo farò non lo so ma potrei andare anche oltre se arrivasse la chiamata di una nazionale. Il futuro lo decideremo con la società, mancano 2 mesi e poi comunicherò le mie decisioni anche se ho già deciso”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina