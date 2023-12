Pioli: “Emergenza infortuni? Non faccio bollettini medici, ma ci stiamo lavorando”

Nel corso della conferenza stampa pre Salernitana-Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha affrontato anche il delicato tema legato agli infortuni: “Il bollettino medico non lo faccio, ma siamo ancora in emergenza, è una situazione in cui stiamo mettendo la testa. Gli ultimi infortuni sono stati di dinamica strana ed entità particolare, ci stiamo lavorando. Tornare alla normalità e avere più giocatori a disposizione è il nostro obiettivo. Bennacer? Spero possa avere anche più minutaggio, domani giocherà dall’inizio e resterà in campo finché ne avrà. Sugli infortuni, ognuno fa la cosa che crede sia la cosa giusta in questo momento”.

Foto: Instagram Milan