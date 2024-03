Pioli: “Ecco come rispondo a chi critica Pulisic. Leao? Deve pensare di essere decisivo in ogni partita”

Altre dichiarazioni da parte del tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della partita di Europa League contro lo Slavia Praga:

Come ha visto Pulisic?

“Non deve essere difeso e tutelato: la storia parla per lui. Ormai i social sono uno sfogo di maleducazione e di insulti: Christian ha tutto il nostro sostegno. Ma lui è troppo più in alto rispetto agli altri.”

Pesa il fatto che molto del futuro dipenda dall’Europa League?

“I giudizi vanno fatti a fine stagione.”

Leao ha sempre fatto molto bene in Europa…

“Bisogna battere sullo stesso tasto: Rafa ha le qualità per essere determinante in ogni partita e anche quando non ha fatto gol è stato decisivo. Deve pensare di essere decisivo in ogni partita.”

Sarà importante che chi ha giocato poco dimostri?

“È un periodo chiave della stagione, tutti noi dobbiamo dimostrare di alto livello. Non è facile per nessuno essere competitivi sia in Europa che in campionato: è una occasione per tutti i giocatori. So di allenare un gruppo forte.”

Adli ha rispettato le sue scelte per diverso tempo… Quando conta la tua sensibilità?

“Cerco di essere chiaro, diretto e corretto coi miei giocatori, sapendo che poi devo prendere le decisioni. Metto sempre davanti a tutti il bene della squadra.”

