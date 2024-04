Pioli: “È un derby che pesa tanto. Leao centravanti? Meno riferimenti e più profondità”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del derby contro l’Inter: “Il derby può dare un gusto diverso alla stagione? Quello che conta è il finale di stagione. Questa partita pesa tanto: per la classifica, per l’ambiente e perché è un derby. Vincerla sarebbe molto importante”

Sulle scelta di schierare Leao centravanti: “L’idea è di dare meno riferimenti e più profondità, vedremo cosa riusciremo a combinare”

Infine: “Dobbiamo difendere bene. Abbiamo concesso tanto spazio all’Inter e cercheremo di essere più preparati rispetto alle partite precedenti”.

Foto: sito ufficiale Milan