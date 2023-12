Pioli e il Milan: le coperture mediatiche sono finite, il controsenso di non decidere

Stefano Pioli ha dato un grande contributo al Milan, ma il percorso dell’anno solare 2023 ormai agli sgoccioli è troppo ondivago e pieno di negatività. Noi non siamo tra quelli che sostengono “bisogna andare avanti a prescindere fino a giugno, tanto oggi potrebbe esserci un traghettatore”. Se Pioli non rialza il Milan, giusto che paghi. Se non spiega in qualche modo gli infortuni, giusto che salti qualche testa del suo staff. E se legittimamente non dovesse andargli bene di tradire qualche suo collaboratore, potrebbe dimettersi come talvolta accade in situazioni del genere. Una cosa è sicura: la copertura mediatica che ha sempre avuto fin qui ormai è agli sgoccioli, il classico esercizio di risparmiare gli “amici” dalle critiche. Un’altra cosa è (quasi) sicura: decidere di… non decidere è un controsenso, quando un club non è poi convinto giusto che proceda. Senza collezionare ultime spiagge, la prossima quella contro il Sassuolo. E dando i rinforzi giusti soprattutto nel reparto arretrato, con tutto il rispetto per Gabbia…

Foto: sito ufficiale AC Milan