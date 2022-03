Pioli e i 600 gol delle sue squadre in Serie A: è il settimo a riuscirci

La rete siglata da Pierre Kalulu nel primo tempo di Milan-Empoli non solo ha permesso ai rossoneri di concludere il primo tempo in vantaggio: questo gol, infatti, è il numero 600 delle squadre guidate da Stefano Pioli in Serie A. È un risultato importante per l’allenatore emiliano che, stando a quanto evidenziato da Opta, è il settimo tecnico a raggiungere queste cifre da quando la vittoria vale tre punti.

Foto: Twitter Milan