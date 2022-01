Pioli: “E’ colpa mia se abbiamo sbagliato ad approcciare la partita. Siamo stati bravi a riprenderla”

Stefano Pioli a Mediaset dopo il passaggio del turno di Coppa Italia: “Non ho fatto un gran lavoro, perché non abbiamo approcciato bene la partita e questo ti crea difficoltà. Colpa mia, troppa poca energia, poca intensità e ritmo. Bravi sicuramente a riprenderla, ci tenevamo a passare il turno. Tomori? Confermo che ha sentito qualcosa al ginocchio e si è fermato. È un giocatore molto importante per noi e spero che non sia niente di particolare. Anzi, mi auguro di averlo a disposizione già lunedì”.

FOTO: Sito Milan