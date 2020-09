Pioli: “Domani la partita della vita. Il mercato in difesa? Vedremo cosa succederà”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Europa League tra Milan e Bodo/Glimt. Ecco cosa ha detto:

“Sia il collettivo che i singoli sono cresciuti, è una conseguenza del nostro lavoro e della qualità dei giocatori. Non mi piace l’approccio secondo cui avremmo tutto da perdere, invece abbiamo tutto da guadagnare. Dobbiamo mettere in campo la nostra filosofia, la nostra qualità e la nostra determinazione. Loro hanno giocato 20 partite ufficiali, ne vinte 18 e pareggiate 2. Hanno gli attaccanti esterni molto veloci, la squadra è brava a riaprire e a comandare la partita.

Noi stiamo bene, gli allenamenti di oggi e di domani mi schiariranno le idee. Dobbiamo preparare la partita come se fosse una finale. Per loro sarà la partita della vita, io ho detto ai miei giocatori di fare lo stesso, perché solo a parità di motivazioni si può vincere.

Ibra? Mi ha stupito per la condizione, perché nella settimana precedente alla partita di Dublino aveva avuto qualche piccolo acciacco, pensavo che potesse avere qualche difficoltà, invece si è fatto trovare pronto mentalmente e fisicamente.

A centrocampo possono giocare insieme sia Tonali, che Kessie, Krunic e Bennacer. Sono giocatori completi, non è importante averne uno più difensivo e uno più offensivo. Tutti e 4 sanno fare tutto. Krunic è un jolly, perché può giocare anche più in alto in campo.

Dalle 11 di domani sera penseremo alla sfida di campionato, ma ora siamo concentrati su questa partita.

Il mercato? Ho grande fiducia nel club per migliorare la squadra. Ora in difesa abbiamo 3 giocatori fermi, quindi siamo corti e vedremo cosa succederà”.

