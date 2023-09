Pioli: “Domani il treno passa da una stazione, poi ci saranno tante altre fermate. Non abbiamo paura di nulla”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con l’Inter.

Queste le sue parole: “Si pensa solo al derby di domani. Siamo a inizio campionato, abbiamo iniziato bene come l’Inter: vogliamo continuare così”.

Qual è il suo livello di emozione? “Non sono curioso di vedere come affronteremo il derby. Ero curioso prima del Bologna, adesso no. Adesso sono convinto di come vogliamo affrontare la partita e di come l’abbiamo preparata. Sappiamo cosa proporre e cosa potrebbero proporre loro”.

Giroud è il nuovo Ibrahimovic? “Vabbè, rispondo sempre allo stesso modo: di Zlatan ce n’è uno. È la squadra che è cresciuta, che ha lavorato in un certo modo ed è chiaro che ci sono dei giocatori importanti a livello di presenza e Giroud è uno di questi. Ci sono altri che sono diventati maturi”.

È stato colmato il gap con l’Inter? “Non mi interessa niente degli ultimi derby, ma mi interessa solo domani. Altrimenti potremmo dire dello Scudetto vinto e non vinto dall’Inter. Conta solo mettere in campo le soluzioni per fare il nostro gioco”.

Come sta Kjaer? “Sta bene, sta benissimo, è un grande giocatore ed è pronto per giocare”.

In nazionale gli interisti hanno segnato molto… “Speriamo di esserci tenuti i gol per domani. Bisogna essere sempre preoccupati. L’Inter ha giocato alla pari col City, ma noi cercheremo di fare meglio di loro”.

È un Milan completamente diverso? “Noi dobbiamo pensare che ogni partita è una occasione per dimostrare chi siamo. Voglio che i miei giocatori pensano di poter vincere la partita. Sarà il campo e la stagione a dire se siamo più forti. Domani il treno passa da una stazione, poi ci saranno tante altre stazioni. Domani usciremo dal campo migliori”.

Cosa vuoi vedere domani?“Il Milan. Voglio vedere cosa abbiamo preparato e sono sicuro che proveremo a farlo. Sono sicuro che avremo l’approccio giusto per cercare di fare bene. Non abbiamo paura di nulla”.

