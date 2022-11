Pioli: “Domani il nostro primo obiettivo stagionale. La squadra è serena”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista del decisivo match di domani contro il Salisburgo: “Fare bene domani sera significherebbe tanto… Sarebbe il nostro primo obiettivo stagionale e lo avevamo bello chiaro in testa. Sapevamo che se non avessimo vinto neanche una delle due col Chelsea ci saremmo trovati in questa situazione, la squadra però è serena ed è pronta a giocare questo tipo di gare. C’è grande concentrazione verso la partita di domani”.