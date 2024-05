Pioli: “Domani Chukwueze gioca. Sciopero dei tifosi? Rispettiamo la loro posizione”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, alla vigilia del match di campionato da giocare contro il Genoa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, in conferenza stampa:

Com’è il rapporto con i dirigenti? “C’erano qui ieri Zlatan e Moncada. Il rapporto dei dirigenti è sempre stato buono e lo sarà anche a fine campionato, anche quando parleremo del nostro futuro”.

Altri club importanti apprezzano il tuo lavoro. “Avete aspettate tanto, aspettate ancora un po’ per parlare del futuro: il lavoro non è finito. Voi potete scrivere, io non posso controllare le voci e non ho neanche voglia di controllare ciò che mettete in giro. La cosa reale è che ho un altro anno di contratto col Milan e che non parlerò con nessun altro club finché non sono sotto contratto con il Milan”.

In caso di addio al Milan cosa farai? “So che fate fatica a credermi, ma io non penso assolutamente al mio futuro. Io sono concentrato su queste ultime partite, poi ci incontreremo con il club e decideremo cosa fare”.

Come sta Chukwueze? “Sarà un mese importante per tutti. Chuku sta bene e domani giocherà. Ve lo anticipo, tanto c’è qualcuno che appena esce di qui la scriverà: domani giocano Pulisic, Leao, Chukwueze e Giroud. Se non li ho scelti altre volte è perché pensavo che altri tipi di caratteristiche ci servissero di più per vincere le partite. Loftus-Cheek ha fatto un’ottima stagione, è forte: poi non può avere la continuità che magari avrà la prossima stagione, sia per conoscenze che per fisico”.

Come valuta Gilardino? “Ha fatto un ottimo lavoro, giocano bene, hanno giocatori giovani di ottima prospettiva”.

È l’uomo giusto per il Milan? “Per domani spero di essere l’uomo giusto per il Milan, poi il futuro lo decideremo. Ho detto ai ragazzi che meritiamo di finire bene”.

In questa stagione i leader della squadra hanno inciso meno? “Noi abbiamo sempre ragionato di squadra, mai di un singolo. Dentro la nostra stagione ci sono cose positive e negative. Poi tutti possono crescere, tanti possono dare ancora qualcosa”.

Cosa pensa della protesta dei tifosi? “I nostri tifosi sono sempre stati un valore aggiunto, soprattutto nei momenti difficili. E io non lo dimentico. Hanno preso questa posizione e noi la rispettiamo, poi noi dobbiamo far tutto affinché vinciamo la partita”.

Foto: sito Milan