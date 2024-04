Pioli: “Stasera dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato così a pochi minuti dalla discesa in campo, sottolineando l’ottimo spirito della squadra: “E’ sempre stato il nostro modo di lavorare e prepararci, la serenità aiuta a rendere nel modo migliore, insieme alla concentrazione. L’esperienza della semifinale di Champions ci ha aiutato, qualche anno fa eravamo molto più inesperti, ora no. Sappiamo come si preparano e vivono i prepartita di questa importanza, dobbiamo provare a essere la miglior versione di noi stessi stasera”.

Poi ha proseguito: “Ce la stanno facendo sentire anche i nostri tifosi, cercheremo di giocare con grande energia e qualità, anche se sono solo i primi 90′”.

Infine: “Il calcio è fatto di situazioni e di momenti, dobbiamo provare a mettere in difficoltà gli avversari ma servirà grande attenzione e lucidità, ma anche la bravura di superare i momenti difficili, che contro avversari di questa qualità sicuramente arriveranno”.

Foto: Twitter Milan