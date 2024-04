Pioli: “Dobbiamo dare i meriti alla Roma. È mancata qualità, non siamo stati così efficaci in entrambe le fasi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma: “La Roma ha messo più qualità e determinazione e ha passato il turno meritatamente. È mancata qualità? Ci sta un po’ di tutto. Ci è mancata un po’ di qualità, non abbiamo creato tantissime occasioni ma potevamo segnare qualche gol in più. Serviva più determinazione per ribaltare il risultato dell’andata. Dovevamo essere più lucidi e intensi, non sempre siamo stati precisi nell’ultimo passaggio e non abbiamo avuto la qualità per finalizzare le occasioni”.

Poi ha proseguito: “Nel primo gol non abbiamo preso l’inserimento di Mancini, poi c’è stata una gran giocata di Pellegrini. Loro con due tiri hanno preso il palo o segnato. Hanno avuto più qualità e sono stati più decisi nelle giocate decisive, noi non siamo stati a un livello così alto come pensavamo di essere”.

Sulla prestazione di Theo: “Dopo sconfitte del genere non può essere il discorso di un singolo. Noi possiamo fare molto meglio, bisogna dare i meriti alla Roma e noi potevamo uscire da questo doppio confronto con risultati diversi. Non siamo stati così efficaci in entrambe le fasi, quando concediamo subiamo. Se in due partite abbiamo tirato 40 volte e poi ha segnato solo Gabbia su angolo, la qualità è venuta meno”.

Foto: sito ufficiale Milan