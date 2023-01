Pioli: “Difficile parlare alla squadra adesso, ci siamo incasinati da soli”

Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio contro la Roma.

“I cambi avevano l’obiettivo di sostituire gente che aveva dato tanto. L’obiettivo era diverso, non aver vinto una partita giocata così bene è un grande peccato. Dobbiamo continuare a giocare così, ma le partite finiscono al 95’ e ci vuole tanta attenzione. Difficile parlare con la squadra adesso, ci siamo incasinati la vita da soli. Vranckx in occasione del fallo è stato troppo aggressivo, loro ci hanno provato fino alla fine. Bisognava difendere meglio in quelle situazioni, non ci siamo riusciti. L’avevamo preparata bene, cercheremo di migliorare ancora. Gli infortunati? Spero di recuperare qualcuno, ma stasera non ho la certezza. La squadra sta bene, è stata una sosta lunga, si gioca con continuità ogni tre giorni, ma abbiamo fatto un lavoro fisico abbastanza curato. Non credo che il nostro problema sia la condizione fisica, dobbiamo gestire meglio i minuti finali. I rinnovi di Leao e Bennacer? Non lo so, sinceramente vorrei evitare di parlare di contratti e di infortuni, io vedo ragazzi felici”.

Foto: sito Milan