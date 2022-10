Pioli: “De Ketelaere un problema vostro, non mio. Ricordo le critiche a Leao e Tonali”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juve. “Domani la partita avrà un peso specifico importante per il valore degli avversari e per il fatto che la Juve lotterà per lo scudetto. In tutti noi c’è la voglia e la determinazione di far meglio rispetto a come abbiamo giocato a Londra. De Ketelaere? Il suo percorso è quello giusto e corretto, credo che abbia un grande futuro. Lui un mistero? Questo è un vostro problema, non è un problema mio. Per me non è un mistero. Mi ricordo il Leao di tre anni fa oppure il Tonali del primo anno: molti erano pronti a criticarli e a mettere in dubbio le loro qualità. De Ketelaere ha bisogno di tempo per adattarsi e per essere sempre più determinante, ma la strada è quella giusta. Allegri ha detto “togliamo 5 titolari al Milan e poi vediamo?”. Magari fossero stati solo 5, io continuo a puntare sul gruppo. La partita con il Chelsea l’abbiamo archiviata immediatamente e la riapriremo domenica mattina per capire cosa fare meglio. Non significa che domani vinceremo la partita, ma noi ce la metteremo tutta. Sugli infortunati non ci sono novità. Dovrebbe rientrare solo Theo, ma non dirò più nulla: l’altra volta dissi che giocava Origi e poi non ha giocato. Sceglierò la formazione domani mattina, oggi metterò tutti i doppi ruoli e poi deciderò. La spiegazione sui tanti infortuni? In tutti e 5 i campionati europei non c’è mai stato un calendario così fitto, gli infortuni muscolari sono cresciuti del 20 per cento e noi rientriamo in questa statistica”.

Foto: Twitter Milan