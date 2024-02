Pioli: “De Ketelaere? Per ciò che serviva a noi il trequartista era il ruolo giusto in cui farlo giocare. Vi dico quando tornano Thiaw, Tomori e Kalulu”

Arrivano altre dichiarazioni del tecnico del Milan Stefano Pioli. L’allenatore rossonero ha presentato poco fa in conferenza stampa il match con il Napoli, che si giocherà domani sera, calcio d’inizio alle 20.45, a San Siro:

Come sta la squadra?

“La squadra oggi sta bene dieci, tra due settimane non lo so; stiamo bene di testa e di gambe”

Come sta Bennacer e quando tornano Thiaw, Tomori e Kalulu?

“Ismael sta bene, è disponibile per giocare dal primo minuto. I recuperi stanno andando tutti molto bene, ma vanno analizzati di settimana in settimana. Malick ha forzato, oggi è stato totalmente in gruppo e domani non sarà convocato; dovrebbe esserci in Europa League. Kalulu e Tomori sarà importante la prossima settimana.”

Infine un pensiero su De Ketelaere, calciatore ancora di proprietà del Milan ma autore di un’ottima stagione fin qui in prestito all’Atalanta

De Ketelaere sta facendo molto bene in un altro ruolo a Bergamo…

“Qui per le sue caratteristiche e per ciò che serviva a noi il trequartista era il ruolo giusto in cui farlo giocare. Sta facendo molto bene a Bergamo dopo un anno di esperienza in cui è cresciuto.”

Domani raggiungerà Sacchi per presenze al Milan…

“Nella sua epoca è stato un allenatore fantastico, uno dei migliore, un innovatore. Raggiungere un allenatore così importante nella storia del Milan non può che essere gratificante per me, ne sono soddisfatto e orgoglioso.”

Foto: Twitter Milan