Pioli: “De Ketelaere grande talento. Leao? Ha intelligenza. Thiaw farà le visite domani”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la vittoria sul Bologna.

Queste le sue parole: “Giocare davanti ai nostri tifosi è sempre particolare e ci regala una passione che cerchiamo di tramutare in energia positiva sul campo. Possiamo fare anche meglio, stasera abbiamo forzato qualche volta la profondità quando invece avremmo dovuto palleggiare: abbiamo giocato con grande voglia di difendere, ci siamo mossi da squadra. Sono soddisfatto ma anche consapevole che si possa crescere ancora”.

Su De Ketelaere: “Sul fatto che sia un grande talento non ci sono dubbi, ma deve ancora migliorare la conoscenza dei compagni. Quando si conoscono meglio i compagni, si migliorano tante cose: stasera ha fatto vedere qualità importanti. E’ un ragazzo importante e non farà altro che crescere”.

Su Leao: “Un giocatore dal potenziale così importante deve continuare a pensare di migliorarsi. E’ molto serio, non ha mai sbagliato un allenamento e vuole crescere: è un giocatore intelligente. A volte il linguaggio del corpo lo frega, ma punta sempre a fare meglio: ha grandi doti tecniche e fisiche, non deve mai smettere di migliorare. Non è mai rimasto fermo a guardare, ma a volte esce dalla partita: questo è uno degli aspetti su cui dovrà perfezionarsi”.

Sull’esterno offensivo a destra: “Abbiamo equilibri che richiedono, vista la tanta fase offensiva a sinistra, che l’esterno destro cerchi di essere pericoloso: siamo spesso dentro l’area, ma serve anche un lavoro sporco e di recupero. Abbiamo aggiunto un giocatore di qualità come Adli, ma serve equilibrio. Sono a posto con i calciatori che ho, non credo che Adli possa giocare a destra: non penso sia un giocatore adatto ad essere spostato sull’esterno”.

Che giocatore è Thiaw?

“Credo possa arrivare domani. E’ un giocatore di buona tecnica e di fisicità, penso abbia le caratteristiche giuste per stare nel nostro gruppo”.

Foto: twitter Milan