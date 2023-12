Pioli: “Dall’esterno siamo sempre stati visti con diffidenza, ma la negatività non è mai entrata a Milanello”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la vittoria per 3-0 contro il Monza: “Io penso che da quando sono al Milan, all’esterno siamo sempre stati visti con diffidenza anche quando sono arrivati grandi risultati. Questa negatività non è mai entrata a Milanello e neanche in questo momento entra a Milanello. Poi siamo il Milan e abbiamo un grande potenziale ed è normale che ci siano delle critiche. L’importante è che i ragazzi continuano a lavorare con fiducia e diecisione,c redendo in quello che stiamo facendo. Non è mai mancato”.

Foto: Instagram Milan