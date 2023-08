Pioli: “Dai tre davanti mi aspetto che facciano gol. Leao non può essere l’unica opzione”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha commentato così la sconfitta di misura contro il Barcellona: “Abbiamo giocato molto bene, il bilancio di questa tournee è positivo. Queste settimane ci hanno insegnato molto, i nuovi si stanno inserendo bene. Dai tre davanti mi aspetto che segnino, siamo stati pericolosi ma dobbiamo sfruttare meglio le occasioni. Servire di più Leao? Certo, ma non vogliamo avere solo lui come opzione. In generale, la palla va gestita meglio”.

Foto: Sito ufficiale Milan