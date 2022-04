Pioli: “Da qui alla fine voglio una squadra di leoni. Giocare ogni partita con la fame di vittorie”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Sono orgoglioso dei miei giocatori. La partita era difficile e l’abbiamo approcciata male, contro una squadra di qualità. Invece siamo stati lucidi e vogliosi. Il risultato è pesante, ma da qui alla fine sarà sempre così. E dovremmo viverle sempre con questa ferocia e con questo agonismo. Dobbiamo essere dei leoni. Il leone non è il più intelligente, né il più veloce e neanche il più grande. Ma sa che deve mangiare e tutte le mattine si sveglia con la fame di mangiare. Noi ogni partita dobbiamo giocare con la fame di vincere”.

“Fantastici, difficile spendere altre parole per i tifosi: ci danno energia e un sostegno, quello che facciamo in campo è anche merito loro”.

Sulla forza della squadra: “Ho detto ai miei giocatori che se fossi al loro posto sarei arrabbiato: con quello che stanno dimostrando in questi anni dovrebbero avere più credibilità per quello che stanno dimostrando. Io ci sono abituato, ho sempre dovuto sudarmi tutto, ma i miei giocatori hanno dimostrato di essere forti: non sono lì per caso. Devono continuare così: non saremo mai perfetti, ma abbiamo uno spirito che mi rende molto orgoglioso”.

Sulla pressione: “Non possiamo essere leggeri, ma abbiamo dimostrato di poter giocare con ancora più ferocia e determinazione. È questo che può fare la differenza da qui alla fine: serve avere determinazione, rabbia, la voglia di sentire che quella può essere la palla giusta. Non è un caso aver segnato alla fine, abbiamo fatto il salto di credere che ogni pallone può essere decisivo. Non possiamo essere leggeri, una squadra così giovane non ha mai lottato per lo Scudetto, quindi è normale sentire la pressione”.

