Pioli: “Crediamo nello scudetto, giochiamo un calcio energico e creiamo più degli avversari”

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida contro il Genoa, che il Milan è chiamato a vincere per continuare a guidare la lotta scudetto: “I tifosi sono la nostra arma in più, dobbiamo sfruttarla per fare bene da qui alla fine. Noi giochiamo sempre per vincere e quando non ci riusciamo siamo delusi. Ma il giorno dopo la delusione si deve trasformare in concentrazione in vista della prossima partita. Ho visto una squadra convinta, sappiamo di dover fare qualcosa in più nelle nostre prestazioni.

Lo scudetto? La squadra ci crede per come sta giocando. Stiamo giocando un calcio energico, creiamo più degli avversari ed è giusto crederci fino alla fine perché siamo forti. Non siamo in alto per fortuna. Dobbiamo dare qualcosa in più per vincere. Tutti insieme siamo più forti, ci giocheremo le nostre carte da qui alla fine. Quando dico che dipende da noi – scrive milanenws.it – intendo che se giochiamo come sappiamo possiamo vincere la partita. I conti si fanno solo alla fine, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili.

È presto per fare bilanci. I bilanci si fanno solo alla fine. Dobbiamo fare più punti possibili e cercare di rimanere in lotta per lo scudetto fino alla fine. Cosa ci manca? Bisogna passare da competitivi a vincenti: è questo lo step da fare. Noi dobbiamo vincere. Per farlo bisogna segnare, non prenderli aiuta. Non è merito solo dei difensori il non prendere goal, tutti stanno lavorando bene; e non è solo colpa degli offensivi la mancanza del goal. Bisogna essere tutti più precisi.

La situazione di Ibrahimovic è abbastanza chiara: starà fuori 10 giorni e speriamo di recuperarlo per il finale di stagione. Recuperiamo Bennacer e Rebic che stanno bene, possono giocare dall’inizio così come possono subentrare. Vedremo domani. Castillejo ha avuto un altro fastidio alla caviglia e non è convocabile“.

