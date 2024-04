Pioli: “Cosa volete che mi aspetti? Di vincere. Non saremo condizionati dal derby”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima di Juve-Milan.

Queste le sue parole: “Cosa volete che mi aspetti? Mi aspetto di giocare al meglio per vincere la partita perché ne abbiamo la possibilità”.

C’è il rischio di essere condizionati dalle voci ? “No, non possiamo controllare quello che succede fuori ma siamo concentrati sulla partita”.

Leao capitano per responsabilizzarlo? Leao è capitano per le presenze che ha, non c’è bisogno di responsabilizzarlo, sa cosa significa indossare questa maglietta. Tutti quanti siamo pronti a dare il massimo”.

Foto: sito Milan