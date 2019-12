Pioli: “Con precisione e determinazione avremmo vinto. Ecco qual è il nostro limite”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio interno contro il Sassuolo. Queste le sue parole: “Potevamo fare qualcosina in più nel primo tempo, con velocità e precisione. Nel secondo abbiamo fatto tutto, 8-10 occasioni da gol chiare. Una partita che dovevamo vincere, potevamo vincere e non ci siamo riusciti. Dovremo fare ancora meglio. Leao? E’ entrato bene rispetto alle altre volte, ma tutta la squadra ha fatto bene, con generosità. Ma con un po’ di precisione e determinazione in più avremmo fatto nostra la partita. Resta la piccola striscia di risultati positivi, ma dobbiamo essere ancora più precisi. Venti tiri in porta, dieci occasioni chiare: noi dobbiamo fare volume di gioco grande e potente per poter segnare: questo è il nostro limite in questo momento. Piatel? Non è solo questione del numero 9. Kris in queste ultime due partite è cresciuto per presenza e continuità di gioco. Ci vuole equilibrio nelle valutazioni, domenica scorsa era il salvatore della patria, oggi non è che non abbiano vinto per colpa sua. Dobbiamo fare di più tutti, negli ultimi 16 metri, il resto lo abbiamo fatto bene, con qualche errore di palleggio in uscita”.

Foto: sito ufficiale Milan