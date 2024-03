Pioli: “Ci siamo presi un discreto vantaggio, ma sappiamo che il turno va conquistato. Dopo l’inchiesta non ho detto nulla ai ragazzi, siamo sereni”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro lo Slavia Praga, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ad accompagnarlo il difensore Fikayo Tomori. Le parole dell’allenatore rossonero:

Siete stati sorpresi dallo Slavia all’andata?

“Abbiamo analizzato molto quei 30 minuti di superiorità numerica, anche se non siamo convinti che domani sarà la stessa partita o lo stesso avversario.”

Hai dovuto dire qualcosa ai giocatori dopo quello che è successo nelle ultime ore?

“Nulla. Ho visto serenità, ci siamo preparati con tante concentrazione perché sappiamo che vogliamo passare questo turno.”

Ha sentito Ibrahimovic e Furlani?

“Sì, sì. Avevamo un appuntamento ieri sera che era già programmato da tempo, ci siamo incontrati ma non abbiamo parlato della situazione societaria, erano molto sereni e tranquilli. E’ stata una cena sicuramente piacevole.”

C’è il rischio di sottovalutare la partita?

“No, assolutamente. Ci siamo presi un discreto vantaggio, ma sappiamo che il turno va conquistato domani con una prestazione di qualità. Loro sono abituati ad attaccare tanto, con tanti giocatori, e forse questo significherà anche trovare più spazi.”

C’è una partita modello a cui ispirarsi?

“Non c’è una partita di riferimento, non possiamo fare copia incolla. Dobbiamo fare la prestazione che serve domani.”

Foto: Twitter A.C. Milan