Pioli: “Ci sentiamo bene. Okafor centravanti? Ci può aiutare a trovare spazi in profondità”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida con il Verona, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Ci sentiamo bene, stiamo bene e per fortuna siamo tutti tornati in buone condizioni. Sarà una partita complicata ma abbiamo le qualità per fare bene. Loftus-Cheek? Ha superato i problemi che aveva all’inizio, è arrivato da una stagione molto difficile, gestendolo all’inizio gli abbiamo permesso di trovare maggiore continuità e rendimento. È un giocatore importante, sta bene. Ogni tanto gli tolgo un po’ di minutaggio e questo fa sì che possa giocare la partita successiva. La scelta di Okafor centravanti? Oli ha giocato tutta la partita giovedì, oggi potremo trovare spazi in profondità e lui è abile a sfruttare queste situazioni. Ci sono le caratteristiche giuste per la partita che abbiamo pensate. Messaggio per Jovic? Nessun messaggio, le scelte vengono fatte per schierare la formazione migliore per la partita odierna e poi avere i cambi giusti. Ho scelto caratteristiche diverse, non è una penalizzazione assolutamente ma una scelta”.

Foto: sito Milan