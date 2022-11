Pioli: “Chi si aspetta il Milan di Torino resterà deluso. Leao? L’ho visto bene”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così presentato la sfida di domani a San Siro: “Significherebbe tanto, è il nostro obiettivo stagionale e ci siamo guadagnati questa possibilità. La squadra sa gestire questi grandi impegni, abbiamo giocato partite importanti e pesanti. Siamo delusi per domenica, ma, come ha detto Tonali, c’è solamente grande concentrazione per la partita di domani”. Infine ha parlato di Rafael Leao: “L’ho visto bene, sorridente e concentrato. È stato abbastanza facile analizzare la partita di domani. Se i nostri avversari si aspettano che ripeteremo la partita di Torino rimarranno delusi”.