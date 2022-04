Pioli: “Cessione del club? Le voci non devono toglierci concentrazione. Ci stiamo giocando tantissimo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in merito alle voci della cessione del club.

Queste le sue parole: “La cessione del club? Non sta a me parlarne. Non ne abbiamo parlato e niente e nessuno ci potrà cogliere la concentrazione per il finale di campionato. Ci stiamo giocando tantissimo. Il club ci è vicinissimo, ieri era presente. Il presente del Milan è molto solido e il futuro potrà essere anche migliore”.

Foto: Twitter Milan