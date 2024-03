Pioli: “Buoni segnali, è una settimana importante. Il futuro è incerto per tutti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Empoli: “Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Un buonissimo primo tempo, poi nella ripresa non brillanti ma bravi a gestire. Una vittoria importante. Se fossimo riusciti a raddoppiare avremmo sofferto meno, ma è altrettanto vero che abbiamo lavorato tanto con giocatori scesi in campo due giorni fa. Sono buoni segnali, è una settimana importante per la nostra stagione ed è stata importante cominciarla bene“.

Su Pulisic: “Pulisic non ha mai giocato così tanto negli ultimi 7/8 anni, lo stiamo gestendo bene. È un grandissimo giocatore, molto intelligente che ci sta dando tanto“. Altro giocatore in spolvero quest’oggi è stato Okafor: “È stato molto bravo, nell’uno contro uno. Poteva essere più bravo nell’attaccare la porta, ma ha fatto una bella prestazione. Molto contento che si sia fatto trovare pronto“.

Sullo Slavia Praga: “In Europa si segnano tanti gol, chiaro che cerchiamo di non subire gol ma la nostra mentalità è fare un gol più dei nostri avversari che faranno la partita della vita“. Fiducia in casa rossonera, dovuta a un rendimento decisamente migliorato nell’ultimo periodo: “Per gli infortuni abbiamo vissuto un momento difficile, abbiamo sofferto ma il gruppo ha tenuto compattezza. Abbiamo cambiato parecchio durante l’anno, secondo me sono una serie di cause che ci hanno portato a crescere e avere un rendimento più continuo per essere competitivi“.

Infine, sul futuro: “Non so, siete voi che fate opinione. Io continuo a sentire che il club mi fa lavorare nel miglior modo possibile. Il futuro è incerto per tutti, figuriamoci per un allenatore di un grande club. Siamo concentrati sul presente.”

