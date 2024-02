Pioli: “Brutta sconfitta. Io responsabile al pari dei calciatori”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-2 contro il Monza: “Leao perché non è stato schierato dall’inizio? Doveva giocare, aveva il polpaccio affaticato. Poi non se l’è sentita di partire dall’inizio. Se mi sento responsabile? Si, lo sono. Sono io che decido la tattica, sono io che decido i calciatori e sono sempre io quello che prende le decisione. Sono responsabile ma come lo sono i calciatori”

Infine: “La testa dei giocatori era già per il ritorno di Europa League con il Rennes?Assolutamente no, anzi volevamo superare la Juventus e tornare secondi in classifica. L’Europa League non era nella nostra testa. Io ero sicuro che potevamo riprendere la gara nel secondo tempo ma purtroppo l’episodio decisivo in negativo è stata l’espulsione di Jovic”

Foto: sito ufficiale Milan