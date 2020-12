Pioli: “Bravi a reagire a una serata storta. Secondo posto? L’unica cosa che firmerei è il rinnovo del contratto”

Dopo il 2-2 con il Parma, Stefano Pioli ha commentato a Sky la gara e il pareggio in extremis contro i ducali, che almeno impedisce al Milan di beccare la prima sconfitta stagionale in campionato.

Queste le sue parole: “Resta la serata storta, i ragazzi non sono usciti soddisfatti dal campo e questo è un buon segno di autostima. Abbiamo approcciato la gara un po’ troppo molli e poi è diventato difficile, contro un avversario bravo a ripartire. Ma abbiamo cuore e volontà e siamo riusciti a riprendere la partita. Un punto guadagnato? Noi giochiamo sempre per vincere e abbiamo avuto la possibilità di farlo, siamo stati un po’ meno lucidi e precisi del solito. Sul primo gol eravamo in superiorità numerica ma ci siamo fatti schiacciare troppo. Però abbiamo compensato mettendoci tanto spirito”.

Sugli obiettivi: “Questa è una squadra che non va in Champions da tantissimo tempo. L’obiettivo, come dice Paolo Maldini., è quello di migliorare il sesto posto della passata stagione e accorciare il divario dalle prime quattro. Oggi non firmerei per il quinto posto, la squadra è ambiziosa e ha dimostrato di essere alla pari con tutti, anzi, non ci ha messo sotto nessuno. Siamo sempre stati all’altezza. Se firmerei per il quarto posto? Firmerei il rinnovo del contratto”.

Foto: Sito Milan