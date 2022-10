Pioli: “Brahim Diaz quando sta bene fa la differenza. Infortuni? Mi auguro che siano cose di poco conto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria del derby contro il Monza.

Queste le sue parole: “Una vittoria difficile, contro una squadra che gioca bene. Potevamo gestire meglio la palla, ma va bene così”.

Squadra cinica: “La squadra ha cominciato bene la partita, rischiando poco e costruendo molto. Abbiamo commesso qualche errore, che non ci ha consentito di controllare bene la partita”.

Sugli infortuni: “Il centro-destra è la posizione dove gli piace più agire. Quando sta bene, si vede, fa la differenza: ha grande gamba e gli avversari se ne accorgono. Speriamo che il suo affaticamento non sia nulla di rave, così come il problema di Dest. Già martedì abbiamo un partita importante”.

Su De Keteleare: “Brahim è il terzo anno che è con noi, Charles è con noi da qualche mese. Inoltre è entrati a freddo. ha qualità e deve credere di poter incidere sulla nostra fase offensiva. Sa di poter fare di più, ma è in un percorso che necessita di tempo. Conta le sue potenzialità, può arrivare a livelli alti”.

Grande prova di Messias. “Ha dovuto fare tutta la fascia, si è sacrificato tanto e lo ha fatto con qualità e quantità. ha fatto un’ottima prova”.

Avete subito gol in 10 delle ultime 11 partite: a cosa è dovuto?

“A qualche disattenzione e a qualità degli avversari come oggi con il gol su punizione di Ranocchia. Cerchiamo di migliorare in tutte le cose e di andare avanti con i nostri principi che ci stanno dando soddisfazioni”.

Grande risposta da chi ha giocato meno.

“Assolutamente. A me non piace il termine turnover: i miei giocatori sanno che ho tanta fiducia in loro e, senza qualche infortunio, avrei fatto più rotazioni. Stiamo giocando tanto, ho un gruppo con spirito e qualità e quindi non è turnover. Tutti sono pronti, perché si allenando in modo splendido”.

Foto: sito Milan