Pioli: “Bisogna stringere i denti, ci mancheranno 8-9 titolari. Non sarà facile”

In vista della gara di domani con il Torino, Stefano Poli ha parlato in conferenza stampa, analizzando la situazione infortuni e come sta la squadra dopo il ko con la Juve.

Queste le sue parole: “In una lunga stagione piena di impegni sono situazioni che ci possono stare. E’ un momento in cui abbiamo difficoltà, ma è inutile perdere energie su cose che non possiamo controllare, pensiamo positivo perchè la squadra sta bene”.

Sul Torino: “Un avversario che ha avuto difficoltà iniziali, adesso hanno trovato fiducia e sicurezza, attraversano un momento positivo e li rispettiamo. Abbiamo fatto di tutto per prepararci il meglio possibile, affrontiamo una squadra che sta bene, noi dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione senza pensieri. Sono sicuro che domani vedrò i giocatori molto determinati e attenti”.

Il post Juve: “L’abbiamo gestita allo stesso modo delle vittorie, analizzando situazioni positive e negative, ma non c’è stato bisogno di un mio particolare intervento o quello di Maldini, i giocatori sanno che abbiamo intrapreso la strada giusta. La gara di domani è difficile ma siamo consapevoli della nostra qualità”.

Aggiornamento per gli infortuni? “Per Saelemaekers e Bennacer l’obiettivo potrebbe essere con il Cagliari, Ibra sta seguendo il suo programma, oggi ha fatto un pò di lavoro ma non credo che possa essere disponibile per domani. Calhanoglu ha una caviglia infiammata, vedremo domani. Kjaer era un po’ affaticato ma oggi si è allento con la squadra”. Domani dovremo stringere i denti, se dovessero aggiungersi altre due defezioni avremmo tante assenze. Dobbiamo resistere, dobbiamo fare bene. Se mancassero anche domani 7/8/9 giocatori sarebbe normale andare in difficoltà, ma presto torneranno dei giocatori e potremo aumentare le rotazioni”.

Effetto Giampaolo? “I nostri avversari hanno tante motivazioni, partiamo alla pari e poi sarà il campo a decidere chi vincerà”.

Rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu? “C’è grande condivisione mia con l’area tecnica e la proprietà. Qualcosa faremo se ci saranno le occasioni giuste sul mercato. C’è la volontà della proprietà e dell’area tecnica di proseguire con questi due giocatori in scadenza, questa volontà c’è da entrambe le parti, molta positività. I ragazzi sono sereni e vogliosi di dare il massimo”.

Il ritorno di Ibra quanto conta per il Milan? “Abbiamo dimostrato che siamo forti quando siamo insieme, ci servono tutti i giocatori. La presenza di Ibra aumenta il nostro livello di qualità tecnico, il suo ritorno ci da ancora più convinzione”.

Quanto è importante essere rimasti primi? “A noi fanno bene le nostre partite. Siamo all’altezza di qualsiasi avversario, ma sono le prestazioni con la Juve che ci fanno essere fiduciosi per il prosieguo del campionato”.

