Pioli: “Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? È colmo. Abbiamo saputo soffrire e vincere”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, ha così analizzato la vittoria per 2-1 del suo Milan contro l’Hellas Verona: “Partita difficile, cominciata bene. Poi abbiamo commesso qualche errore di troppo e ci siamo allungati, concedendo qualcosa di troppo. Ma come al solito la squadra ha saputo soffrire e le nostre qualità ci hanno fatto vincere la partita. Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Il bicchiere è colmo. Siamo riusciti per la prima volta a vincere tre gare consecutive in questo campionato. Stiamo crescendo, forse potevo cambiare qualcosa di più all’inizio, ma sappiamo quanto sia importante questa fase della stagione, e ripartire con una vittoria è il modo migliore per affrontare questo periodo”.

Foto: sito ufficiale Milan