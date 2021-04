Pioli: “Bennacer, Ibra, Calhanoglu e Theo hanno problemi fisici. Li valuteremo domani”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così in conferenza stampa delle condizioni fisiche dei suoi alla vigilia della gara contro il Sassuolo:

Problemi per domani? “Abbiamo dei problemi per Bennacer, Ibra, Calhanoglu e Theo, hanno avuto tutti difficoltà ad allenarsi. Vediamo domani”.

Che partita sarà domani?

“Nel calcio italiano nessuno ti regala nulla. Il Sassuolo si sarà preparato nel miglior modo possibile, hanno avuto anche un giorno in più di riposo, ma il calendario è questo”.

Milan affaticato in queste ultime partite?

“Non credo proprio, i dati non ci fanno preoccupare. Se pensiamo alla partita scorsa non siamo stati i migliori di sempre ma non dal punto di vista fisico. Siamo stati bravi a soffrire e vincere con il Genoa, domani è un’altra partita difficile, ci vorrà organizzazione. Bisogna essere preparati ad affrontare un buon avversario”.

Mandzukic come sta?

“Quando è entrato ha fatto bene, non ha ancora un minutaggio completo ma credo molto in lui, può darci delle soddisfazioni”.

Romagnoli può giocare?

“Ha fatto tanto nel nostro percorso, ha vissuto un momento di calo fisiologico, ora sta meglio e sta lavorando per tornare al 100%, ben presto lo vedremo al meglio”.

Foto: sito Milan