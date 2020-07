Pioli ben oltre le chiacchiere. Ha rispettato il Milan, partita di sola andata

Stefano Pioli ha vissuto momenti difficili alla guida del Milan, il punto più basso è stato rappresentato dai cinque gol incassati a Bergamo prima della sosta natalizia. Ma poi, piano piano, ha lavorato per tornare in quota e per ridare un senso alla squadra.

Dopo la lunga sosta, è stato pressoché perfetto: solo vittorie, un pareggio in casa della Spal, “scalpi” di prestigio come Roma, Lazio e ieri sera la Juve. Eppure ha dovuto lavorare contro le ombre, i fantasmi, in modo particolare quello di Rangnick, ormai scelto da tempo per una nuova ripartenza rossonera. Insomma, Pioli è andato ben oltre le chiacchiere, ha sopportato leggendo i giornali e guardando la tv, eppure avrebbero potuto dirgli chiaramente come stavano le cose. Piuttosto che affidarsi alle smentite di facciata.

Dal nostro punto di vista ha ampiamente meritato di restare al Milan, a prescindere da Rangnick, E intanto ha costruito un capolavoro ben oltre le chiacchiere. Ha rispettato profondamente il Milan, peccato che sia stata una partita di sola andata.

Foto: Sito ufficiale Milan