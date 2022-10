Pioli: “Avevo la sensazione di poter fare una buona partita. Ma ci è stato impedito. La qualificazione è comunque nelle nostre mani”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro il Chelsea.

Queste le sue parole: “Non è giusto dire che la partita non è proprio cominciata. La partita è cominciata e la sensazione era di poter fare una buona partita. Poi rigore ed espulsione ha cambiato tutto, il Chelsea non aveva bisogno di giocare in superiorità numerica. Potevamo giocare una partita all’altezza. Non voglio rivedere l’episodio, mi sembra troppo evidente. Non voglio commentare. Ho detto all’arbitro quello che penso, non parlo neanche un inglese così fluido ma penso che abbia capito. Ora c’è da reagire, in campionato vogliamo continuare come stiamo facendo, ci attende una sfida complicata. La qualificazione in Champions resta alla portata, è tutto ancora nelle nostre mani, dobbiamo vincere le ultime due partite”.

Foto: sito Milan